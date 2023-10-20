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Türkiye
AA 20.10.2023 09:47

Hatay'da 246 bin depremzede hak sahipliği başvurusu yaptı

Hatay'da, depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan 246 bin afetzede hak sahipliği başvurusu yaptı. Başvurularda ilk değerlendirme tamamlanırken, 15 günlük askı sürecine geçildi.

Hatay'da 246 bin depremzede hak sahipliği başvurusu yaptı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'ın kent merkezi ve ilçelerinde, afetzedelerin hak sahipliği başvurusu tamamlandı.

Başvuru yapan depremzedeler, askı sürecini beklemeye başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, depremlerin Hatay'da ağır tahribata neden olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından kalıcı konutların inşaatının sürdüğünü kaydeden Körpeş, bir taraftan da ekiplerin afette evi yıkılan ya da ağır hasar görenlerle ilgili başvuruları aldığını dile getirdi.

İlk değerlendirme tamamlandı

Kent genelinde hak sahipliğiyle ilgili başvuruların tamamlandığını ifade eden Körpeş, "Ülke genelinde son 50 yılda yapılan hak sahipliği başvurusunu, ilimizde sadece 2 ay gibi bir sürede yaptık. Toplamda 246 bin başvurunun ilk değerlendirme neticesinde yüzde 100'ünü tamamlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

15 günlük askı sürecine geçildi

Körpeş, hak sahipliği başvurularıyla ilgili şu an 15 günlük askı sürecine geçildiğini bildirdi.

Bu süreçte yapılacak itirazların değerlendirilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Körpeş, depremzedelerin en kısa sürede konutlarına yerleşmesi için çalıştıklarını kaydetti.

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