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Türkiye
İHA 20.10.2023 09:07

Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi

Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi, 1 kişi yaralandı.

Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi

07.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Derince sokak üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki içerisinde 8 öğrenci bulunan  servis aracı ile İ.Ö. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile servis minibüsü devrilerek yan yatarken, H.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin büyük korku yaşadığı kazada devrilen servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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