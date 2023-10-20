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Türkiye
İHA 20.10.2023 06:08

14 aracı ezen kamyon sürücüsü yakalandı

İstanbul Anadolu Yakası'nda polisin `dur` ihtarına uymayan ve çaldığı kamyon ile ikisi polis aracı olmak üzere toplamda 14 aracı ezip geçen kamyon sürücüsü polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

14 aracı ezen kamyon sürücüsü yakalandı
[Fotograf: İHA]

Yakalanma görüntüleri çevredeki vatandaşların telefon kamerasına anbean kaydedildi.Saat 02.30 sıralarında İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanmıştı olay, alkollü sürücü Sezgin A., Sancaktepe ilçesinde bulunan bir hafriyat kamyonunu çalarak 150 km hızla polis araçlarının da aralarında bulunduğu, birçok aracı ezip geçmişti.

Olayda iki polis memuru da ağır şekilde yaralanırken, birçok vatandaş da hafif şekilde yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçan alkollü kamyon sürücüsü Sezgin A., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ataşehir ilçesinde yakalandı.

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