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Türkiye
DHA 20.10.2023 04:52

Hafriyat kamyonu polis aracına çarpıp kaçtı: 2 polis yaralı

Maltepe'de devriye gezen polis aracına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralanırken hafriyat kamyonu şoförü aracı ile beraber olay yerinden kaçtı.

Hafriyat kamyonu polis aracına çarpıp kaçtı: 2 polis yaralı

İddiaya göre, kavşak üzerinde gece devriyesinde olan polis aracına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpma sonucu aracın içerisinde bulunan 2 polis memuru ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırdı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, hafriyat kamyonu sürücüsünün aracı ile beraber kaçtığı sırada çevrede bulunan çok sayıda araca da hasar verdiği öğrenildi. Ekipler, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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