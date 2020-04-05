Koronavirüs etkisini sürdürüyor. Bu dönemde migren gibi ciddi baş ağrısı yaşayanlar için ağrı kesici kullanmak riskli olabilir. Çünkü ağrı kesiciler bağışıklık sisteminin savunmasını yavaşlatıyor. Uzmanlar bu dönemde öncelikle ağrıyı kesecek doğal yöntemleri öneriyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Kaan Kayahan, "Migren hastalarının bol oksijen almasında fayda var. Sessiz ve karanlık odada dinlenmenin faydası var. Az hareket etmenin faydası var. Ağrı tarafına soğuk kompres yapmanın büyük faydası var. Solunum yolunu açıcı nane içerikli pastillerin ya da spreylerin bölgeye uygulanmasında kısmi etkileri var." dedi.

Bazı etken maddeleri içeren ilaçlar da tavsiyeler arasında. Uzmanlar, bu dönemde ilaç seçiminin önemine vurgu yapıyor.