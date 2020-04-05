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Otomobil denize düştü, sürücü yüzerek kurtuldu
Sinop'ta bir otomobil denize uçtu. Otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtulmayı başardı.
Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı mevkisinde seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak rıhtımdan denize uçtu.
Rıhtımdan metrelerce uzağa savrulan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yüzmeye başladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri sahile yüzen sürücü denizden çıkmasına yardımcı oldu. Sürücü ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: sinop otomobil denize düşen otomobilSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 13:45
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