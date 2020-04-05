Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta koronavirüsü yenen 19 hasta taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM), koronavirüs teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı.
Tedavi süreçleri sona eren hastalardan bazıları, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice teyze maskeni takar mısın?" demesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından dışarı çıkıyor.
Sağlık çalışanının taburcu edildiğini söylemesinin ardından diğer sağlık çalışanları hastayı alkışlarla uğurluyor.
Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 12:46
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