Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyu ile tüm dünyanın dikkatini çeken Salda Gölü'nde kirlilik olduğu iddiaları sosyal medyada paylaşıldı. Haber kısa sürede milyonlara ulaştı.

İddia edilen kirliliğe sebep ise göl kenarında tamamen ahşap yapılarla doğal olarak inşa edilen düzenleme çalışmalarıydı.

TRT Haber ekipleri Salda hakkında kamuoyunda dolaşan iddiaları yerinde yetkililere sordu.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak, "Sosyal medyada ifade edilen bugün çıkan haberlerde gösterilen bölgenin yapılan çalışmalarla bir alakası söz konusu değildir. Mevsimsel durumdan kaynaklı olarak bölgede bulunan halk plajı mevkisinde bulunan çamlardan ve sazlıkların polenlerinden kaynaklı olarak. Bunun her yıl gelip geçici bir süreç olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman da, "Sazlık ve ağaçlık olan kısmında gölün de bir miktar çekilmesiyle ortaya çıkan polen tozları ve ağaç birikintilerden kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Paylaşılan görüntüler Bakanlığımızca koruma altına alınan yerlerde değildir. Her iki tarafta da Beyaz Adalar ve halk plajı bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilişkilendirmek doğru değil." diye konuştu.

Burdur Yeşilova Kaymakamlığı öncülüğünde bir ekip konuyu araştırdı. Beyaz Adalar kısmında herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi.

Gerekli incelemenin yapılması için göl üzerinden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.