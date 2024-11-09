Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Emircan Doğukan B. yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçerek Korucuk yönünde giden T.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Korucuk yönünde seyreden F.T. kontrolündeki hafif ticari araç ile D.K. yönetimindeki SUV tipi araç da kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Emircan Doğukan B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, sürücüler T.B. ve F.T. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Emircan Doğukan B'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle 2 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.