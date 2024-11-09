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Türkiye
AA 09.11.2024 20:56

Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen su depolama havuzu bulundu.

Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentteki kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Düzce Belediyesinin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığınca sürdürülüyor.

Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı

Çalışmalarda, kilise yapısının yanında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su depolama havuzu bulundu.

Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı

Gün yüzüne çıkarılan 2,80x3,90 metre boyutlarında, 1,90 metre derinlikteki su havuzu, dönemin altyapı sistemine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

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Düzce Antik Kent Arkeoloji Kültürel Miras
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