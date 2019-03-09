İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu tespiti üzerine, Hendek Küçük Sanayi Sitesi'nde operasyon düzenledi.

Bir şüphelinin aracında yapılan aramada, zulalanmış vaziyette 141 paket halinde 73 kilo 260 gram eroin ele geçiren ekipler, şüpheli ile eşini gözaltına aldı. Çalışmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA