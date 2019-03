AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız vardır. Çünkü kadın eli değen her işte güzellik var, her işte başarı vardır. 31 Mart’ta siz hanımların desteği ve gayretiyle yine zafere ulaşacağız, sandıktan başarı ile çıkacağız." dedi.

Yıldırım, Akgün Otel’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda, kantin işletmecisi kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların evlatlarını koruduğu gibi savaş meydanlarında canı pahasına ülkesini, bayrağını da koruduğunu vurgulayan Yıldırım, Kurtuluş Şavaşı'nda düşmana aman vermeyen Nene Hatunların torunlarının, 15 Temmuz gecesi de meydanlara indiğini söyledi.

Yıldırım, kadınların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tankların önünde cesurca durduğunu hatırlatarak, "O gece, 11 kadın kahramanımızı şehit verdik. Bu gün de seçim meydanında yine kadınlar var. Yine sizler kap kapı dolanıp, gönüllere giriyorsunuz, her seçimde yaptığınız gibi. Sizlerle gurur duyuyoruz. 16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız vardır. Çünkü kadın eli değen her işte güzellik var, her işte başarı vardır. 31 Mart’ta siz hanımların desteği ve gayretiyle yine zafere ulaşacağız, sandıktan başarı ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kadınlara fırsat tanımak gerektiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarları boyunca hep kadınlara alan açtık. 2002’de kadınların iş hayatına katılımı yüzde 20 idi. 16 yıl sonra yüzde 35’e çıktık. Yeter mi?Yetmez. Kadın haklarının güçlenmesi için anayasa değişikliği yaptık. Medeni Kanunda aile reisi tanımını değiştirdik. Kadınlarımızın evlilikte kendi soyadlarını kullanma hakkı getirdik. Eşit işe eşit ücret düzenlemesini de yine AK Parti iktidarında yaptık. El emeği göz nuru, evine katkı sunan kadınlarımıza emeklilik hakkı getirdik. İş yerinde şiddet, taciz, mobbing gibi baskı gören kadınlar yasayla koruma altına alındı."

Binali Yıldırım, 28 Şubat'ta kız çocuklarına reva görülen zulmü, başörtüsü yasağını kaldırdıklarını anımsattı.

İstanbul genelinde kreş olmayan mahalleleri tespit ettiklerini belirten Yıldırım, "İstanbul'un 300 mahallesinde 955 kreş açacağız. Böylece iş gücüne katılımınızın önünde engel kalmayacak. Anne adayları için kurslar düzenleyeceğiz. Kantinciler olarak sorunlarınızı biliyoruz ve bunun takipçisi olacağım, bunun sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve çok sayıda kadın kantinci katıldı.

Bu arada Yıldırım, İstanbul'da seçim çalışmalarını takip eden kadın gazetecilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Öte yandan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Binali Yıldırım'ın koruma amirliğini de Merve Aksoy yaptı.

