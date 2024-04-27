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Türkiye
AA 27.04.2024 14:08

İstanbul'da "Narkoçelik-14" operasyonları: 69 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-14" operasyonlarında, İstanbul'da gözaltına alınan 72 şüpheliden 69'u tutuklandı.

İstanbul'da "Narkoçelik-14" operasyonları: 69 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yürüttü.

Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından, Gaziosmanpaşa Bursa Mahallesi'nde uyuşturucu satan şüphelileri ve adreslerini belirledi.

Söz konusu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 zanlı yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 4 zanlı da Esenyurt'taki operasyonda gözaltına alındı.

İlçedeki adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüphelinin yakalandığını, 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu.

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