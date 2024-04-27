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Türkiye
AA 27.04.2024 14:18

Giresun'da tefecilere yönelik operasyon: 4 gözaltı

Giresun'un Bulancak ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'da tefecilere yönelik operasyon: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bulancak Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen A.R.Z, Y.Z, A.H.Z. ve F.Z'yi yakaladı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, GSM hattı, dizüstü bilgisayar, hafıza kartları, 181 senet, 14 tapu senedi, 44 ziynet eşyası, 65 bin 718 lira, kredi ödeme planı, 2 vekaletname, oto alım sözleşmesi ve çeşitli notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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