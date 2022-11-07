Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Adapazarı yönüne giden M.K.E. idaresindeki otomobil, İstiklal Caddesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.K.E. ile otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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