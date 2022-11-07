Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 01:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün kaza yaptı: 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Gümüşhane’de polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin üst geçit direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gümüşhane’de polis ekipleri yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle B.T. kontrolündeki otomobili, Dalbatan Caddesi'nde durdurmak istedi. Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamaca sırasında otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Süleymaniye Mahallesi mevkisinde üst geçit direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.M.T. ve H.T. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası
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