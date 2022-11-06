Llçenin Çatak Mahallesi'nde aynı aileden Fidan, Adem, Nursen, Efe Eymen, Fatma Yıldırım ile Elmas Beldek ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.