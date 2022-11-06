Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi
[Temsili Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.
Llçenin Çatak Mahallesi'nde aynı aileden Fidan, Adem, Nursen, Efe Eymen, Fatma Yıldırım ile Elmas Beldek ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.
Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Ordu
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