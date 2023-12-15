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Türkiye
İHA 15.12.2023 22:39

Sakarya'da tırın dorsesi yandı

Sakarya'da bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken geriye demir yığınları kaldı.

Sakarya'da tırın dorsesi yandı
[Fotograf: İHA]

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

İçinde Irak'a götürülen çocuk bezlerinin olduğu tırın dorsesi alev aldı. Yangına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dorse ve tırdaki malzemeler kullanılamaz hale geldi. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Biz suyu attıkça iyice alevlendi"

Yangına müdahale etmeye çalıştıklarını aktaran Sebahattin Karagöz, "Yangını görünce koştuk söndürmeye uğraştık ama olmayınca aracı yıkama bölümüne çektik. Biz suyu attıkça iyice alevlendi. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Dorseden çekiciyi ise diğer şoför arkadaşlar ayırdı" dedi.

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Sakarya Yangın
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