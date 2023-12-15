Sakarya'da tırın dorsesi yandı

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

İçinde Irak'a götürülen çocuk bezlerinin olduğu tırın dorsesi alev aldı. Yangına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dorse ve tırdaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

"Biz suyu attıkça iyice alevlendi"

Yangına müdahale etmeye çalıştıklarını aktaran Sebahattin Karagöz, "Yangını görünce koştuk söndürmeye uğraştık ama olmayınca aracı yıkama bölümüne çektik. Biz suyu attıkça iyice alevlendi. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Dorseden çekiciyi ise diğer şoför arkadaşlar ayırdı" dedi.