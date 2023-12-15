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Türkiye
İHA 15.12.2023 18:37

Okul bahçesinde oluşan obruğa ağaçlar ve hafriyat kamyonu devrildi

Batman’da okul bahçesinde 5 metre derinliğinde obruk oluştu. Bahçedeki çok sayıda ağaç ve obruğu doldurmak için getirilen hafriyat kamyonu da obruğa devrildi.

Okul bahçesinde oluşan obruğa ağaçlar ve hafriyat kamyonu devrildi
[Fotograf: İHA]

Batman Anadolu Lisesi bahçesinde 5 metre derinliğinde 10 metre uzunluğunda obruk oluştu. Bahçedeki çok sayıda ağaç obruğa devrildi. Okul idaresi tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından dolgu çalışması başlatıldı.

Obruğu doldurmak için hafriyat taşıyan kamyon, hafriyat boşaltımı sırasında obruğa devrildi. Kaza sırasında okulda öğrenci olmaması olası faciayı önledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine çağrılan vinç ve kepçeler yardımı ile hafriyat kamyonu düştüğü obruktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Gerekli önlemlerin ardından obruğu doldurma çalışmalarına devam edildi. Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

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