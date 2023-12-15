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Türkiye
AA 15.12.2023 17:28

Depremde 4 gün mahsur kaldığı enkazdan kendisini kurtaran ekibi ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da 4 gün evinin enkazı altında mahsur kalan 64 yaşındaki Sultan Kaya, kendisini kurtaran Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (DHMİ ARFF) ekibini ziyaret etti.

Depremde 4 gün mahsur kaldığı enkazdan kendisini kurtaran ekibi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Depremden 4 gün sonra enkaz altından DHMİ ARFF ekiplerinin desteğiyle 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılan Kaya, kurtarıcılarına teşekkür etmek için Erzincan'a geldi.

DHMİ ARFF'in 8 kişilik ekibiyle buluşan Kaya, aynı zamanda Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı personeli de olan ekip üyelerine hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.

Sultan Kaya, depremin meydana geldiği saatte uyanık olduğunu anlattı.

Enkaz altında 4 gün kaldığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Sizin gibi güzel canlar benim ailem oldu. O anda Konya ve Erzincan ekibi, yurt içi, yurt dışı bütün insanlar ailemden önce geldi, beni kurtardı. Şimdi de beni kurtaran ekibe, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim, herkesi yüreğinden öpüyorum. Buraya onlar için geldim. Halil İbrahim’i fotoğrafta görmüştüm, yurt dışında olduğunu tahmin ediyordum. Sonra Erzincan’da olduğunu öğrendim ve yanına geldim."

Ekip elemanlarından Halil İbrahim Çolak, bir daha böyle felaketler yaşanmamasını dileyerek, "O günden geriye kalan tek güzel bir anı varsa Sultan teyzemizi tekrar görmek. Buraya gelerek bizlere teşekkür mahiyetinde ziyaret etmesi bizleri onurlandırmıştır" dedi.

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