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Türkiye
İHA 03.07.2023 03:38

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çayiçi Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda aralarında daha önceden alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen R.D.T., I.A. ve G.U. tartışmaya başladı.

Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla G.U.’ya ateş etti. G.U. vurulurken diğer iki kişi olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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