D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden R.D. yönetimindeki otomobil, Büyükesence mevkiindeki kontrolsüz kavşaktan yola çıkan A.Ş. idaresindeki cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.