Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaybolan 2,5 yaşındaki çocuğu jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Çeralan Mahallesi Alayla mevkisindeki yayla evine ailesiyle misafirliğe giden G.Ö. kayboldu.
Çocuktan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri arama köpekleriyle çalışma başlattı. Arama çalışmalarına çevredekiler de destek verdi.
Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu G.Ö.'yü yayla evinin 4,5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda buldu.
Çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Etiketler: Adana
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