İlçe açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'nda yiyecek, giyecek ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.