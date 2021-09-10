Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Salihli ilçesinde bulunan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen A.S., N.O., H.T., Ş.T., K.E. ve S.T. gözaltına alındı.
Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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