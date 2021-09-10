İl Hıfzıssıhha Kurulunca yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlamasına karar verilen ilçede, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için gerekli önlemler alınıyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, öğrencilerin eğitimi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Okulların temizlik çalışmaları tamamlanarak 20 Eylül’e hazır hale getirildiğini vurgulayan Karaömeroğlu, "Şu an uzaktan eğitime devam ediyoruz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 4 bin 700 tableti ev ev gezerek öğrenci ve öğretmenlerimize dağıtıyoruz" dedi.

Vali Karaömeroğlu, selden etkilenen Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tablet dağıtımı yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bakanlığımız, öğrenci ve öğretmenlerimizin uzaktan eğitime sağlıklı devam edebilmeleri için kendilerine tablet gönderdi. İnşallah 20 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitim süreci de başlamış olacak. Yaşanan afete rağmen eğitim, öğretim aksamadan devam edecek." ​​​​​​​