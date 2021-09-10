Kanseri yendi ama hastalık peşini bırakmadı. Kırıkkale'de 60 yaşında bir vatandaş oğlunun düğünü için kredi çekmek istediğinde geçmişteki hastalığı öne sürüldü ve kredi alamadı.

Hukukçulara göre bu konudaki yasal boşluk giderilmeli. Sigorta şirketleri için düzenleme yapılmalı.

Banka kredi için hayat sigortasını şart koştu. Sigorta şirketi ise, geçmişte atlatılmış hastalığı risk gördü, hayat sigortasına onay vermedi.

Hastalığı yendi, algıya yenildi

Kredi başvurusu yapan Arap Hasan Coşkun, "Tedavşm de olumlu sonuç verdi. Şu anda da bütün tahlillerim gayet güzel çıkıyor. Kredi çekmek için başvuruda bulundum. Eğer almak istiyorsan 2 kefil getireceksin sana vereceğiz ama sigorta yapamayız dendi" açıklamasını yaptı.

Avukat Dilay Metin, konuyla ilgili olarak "Hayat sigortasının amacı burada kredi çeken kişinin ileride vefatı durumunda bankanın bu tahsilatını yani kalan kredi borcunu tahsil etmesine yarar. Tabi burada bu risk değerlendirmesini de ve hayat sigortasının onaylanıp onaylanmamasını bankalar yapmıyor. Bunu sigorta şirketleri yapıyor" yorumunda bulundu.

"Yasal boşluk engel oluyor"

Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşındı. Benzer başka başvuruların da gelmesiyle birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapıldı. Ancak sonuç değişmedi.

Yasal boşluğun olduğunu ifade eden Dilay Metin, yakın zamanda bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.