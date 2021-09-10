Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bağlı Taşağıl mahallesinde orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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