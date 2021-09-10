Salgın tedbirleri altında başlayan yüz yüze eğitimde bir hafta geride kaldı.

Okullarda tedbirler sıkı tutuluyor.

Diyarbakır İl Hıfzısıhha Kurulu, okullardaki koronavirüs tedbirleri gündemiyle toplandı.

Toplantıdan ders süreleriyle ilgili yeni bir karar çıktı. Kurul, ikili eğitim öğretim yapılan okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdü.

İl genelinde yürürlüğe girecek bu kararla birlikte öğrencilerin kapalı ortamda toplu halde geçireceği süre kısalmış olacak.

Veliler de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararı destekledi.