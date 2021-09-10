Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 16:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da ders süreleri kısaldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Diyarbakır'da ders süreleriyle ilgili yeni bir karar alındı. İkili eğitim öğretim yapılan tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.
Salgın tedbirleri altında başlayan yüz yüze eğitimde bir hafta geride kaldı.
Okullarda tedbirler sıkı tutuluyor.
Diyarbakır İl Hıfzısıhha Kurulu, okullardaki koronavirüs tedbirleri gündemiyle toplandı.
Toplantıdan ders süreleriyle ilgili yeni bir karar çıktı. Kurul, ikili eğitim öğretim yapılan okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdü.
İl genelinde yürürlüğe girecek bu kararla birlikte öğrencilerin kapalı ortamda toplu halde geçireceği süre kısalmış olacak.
Veliler de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararı destekledi.
Etiketler: Diyarbakır Koronavirüs Tedbirleri Yüz Yüze Eğitim
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