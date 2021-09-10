Uyuşturucuyu ya da tuzaklanmış bombayı buluyor, arama kurtarma çalışmalarında büyük görevler üstleniyorlar.

Önemli operasyonlarda görev alan özel köpekler, 10 branşta disiplinli bir eğitimden geçiyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, "Narkotik dedektör köpekleri, patlayıcı tespit köpeklerimiz saldırı köpeklerimiz olan operasyonel köpeklerimiz diğer yandan asayiş devriye köpeklerimiz ve bunun gibi farklı çeşitli branşlarda eğitim vermektedir bu birim" açıklamasını yaptı.

Alman çoban köpeğinden golden rottweilera kadar birçok cins köpek eğitime alınıyor. Üç aylıkken yetiştirilmeye başlayan köpekler, testleri tamamlandıktan sonra branşlara ayrılıyor.

Eğitimlerde koku tanıtımı yapılırken köpeğin avlanma ve oyun oynama iç güdüsünü kullanılıyor.

Eğitim ve Planlama Büro Amiri Uğur Karasu ise "Oyuncaklarla tanıtılan maddeler arasına bir koku bağlantısı kurarak köpeğin bu koku bağlantısını hafızasına almasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Köpeğinin polis teşkilatında görev almasını isteyenler, şube müdürlükleri ile iletişime geçerek hibe edebiliyor.

Haber: Birgül Yazıcı

Kamera-Dron: Mikail Sevinç