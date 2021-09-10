Şişli'de meydana gelen olayda, Mithat Topal boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı taksiyle ailesinin yanından kaçırmış, o anlar çevredekiler tarafından kaydedilmişti.

Olayın ayrıntılarına TRT Haber ulaştı. Şikayetinden vazgeçme bahanesiyle kocasını ikna eden Şilan Topal'ın karokalda şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Şiddet mağduru kadın ifadesinde nasıl kurtulduğunu anlattı.

Eşinin iki kişiyle gelerek kendisini zorla yaka paça taksiye bindirerek kaçırdığını söyleyen Topal, önce Beyoğlu'nda bir adrese götürdüğünü daha sonra Gaziosmanpaşa'da başka bir adrese götürerek kendisini 2 gece bu adreste zorla tuttuğunu dile getirdi.

"Vazgeçtim" dedi kurtuldu

Topal, şikayetinden vazgeçmesi için eşinin kendisini tehdit ettiğini, fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığını bugün ise şikayetinden vazgeçeceğini söylemesi üzerine eşinin kendisini Gaziosmanpaşa Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro amirliğine getirdiğini beyan etti.

Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Topal gözaltına alındı. Topal tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.