Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki lahana tarlasında hasat etkinliğine katılan Vali Okay Memiş, bazı lahanaların hasat ve temizliğini yaparak üreticilere bol kazançlar diledi.

Vali Memiş, sulanabilir tarımın yapıldığı Daphan Ovası'nda Valilik desteğiyle onlarca sera kurduklarını söyledi.

Yaklaşık 30 serada vatandaşların yılda yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde ettiğini ve bunu da yerel marketlere sattığını belirten Memiş, "Bugün 2 bin rakımda hasat yapıyoruz. Burası Çukurova olmadığı için eylül ayında hasat yapıyoruz" dedi.

"Vatandaşlar seralarda en az 2-3 ürün alıyor ve hepsini satabiliyor"

Ovanın verimli topraklarında güneşin sebze ve meyveye önemli bir tat verdiğini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Burada yediğiniz ürünler çok lezzetli. Vatandaşlar seralarda en az 2-3 ürün alıyor ve hepsini satabiliyor. Lahana hasadını yaptık ve çok kıymetli bir ürün. Kışın hem turşuda hem de salatada kullanabiliyoruz. Türkiye'deki hububatın yüzde 2'si Erzurum'da yetişiyor. Bunlar hem de 2 bin rakımda yetişiyor. Bizim asıl iddialı olduğumuz alan hayvancılıktır. Yem bitkileri konusunda Türkiye'nin en iyisiyiz. İki yılda yaklaşık bin tona yaklaşan dağıttığımız yem bitkisi tohumu var. Türkiye'nin aynı zamanda damızlık merkezi gibiyiz. Büyükbaşta bir milyon hedefine ulaşıyoruz. Bununla da Konya'yı yakalamış oluyoruz. En az 10 milyon küçükbaş havyana yetecek meralarımız var"