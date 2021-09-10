Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin AŞTİ'den Irak'a kaçak tıbbi ilaç götüreceğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin valizinin içinde 31 bin 770 kaçak tıbbi ilaç ve 105 tıbbi ilaç kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.