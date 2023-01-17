Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da arazi aracı devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, arazi aracının devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ada Caddesi üzerinde seyreden Mürsel T. idaresindeki UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Mürsel T. ile yolcu Ufuk D. aracın altında sıkıştı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansa taşındı.
Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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