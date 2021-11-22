Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 64 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da 64 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya’da narkotik ve istihbarat ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri sevk ettikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durdurulan iki araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada paketler halinde 64 kilo 660 gram uyuşturucu ele geçirildi.
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Sakarya Uyuşturucu
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