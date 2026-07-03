Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2026 03:37

Sakarya'da 5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sucuk üretim tesisinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi.

Sakarya'da 5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine ilçede bulunan bir sucuk üretim tesisinde kontrol gerçekleştirildi.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.

Kaçak ürünler imha edilirken, işletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Sakarya Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Ankara Çubuk'ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:36
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme
03:16
Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alacak
02:37
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
02:23
Trump: İran sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti
00:49
NYT: ABD, müzakereler sırasında İsrail'in İran temsilcilerine suikast planladığına kanaat getirdi
00:36
Alaattin Köseler "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandı
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ