Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 12 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sakarya'nın 4 ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının tekrar artış eğiliminde olduğunu belirtti.
Kaldırım, en büyük nedenin ziyaretler ve ev içi buluşmalar olduğuna dikkati çekerek, "Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve'de 12 evi karantinaya aldık. Tedbirlere uymayıp bir araya gelenlere idari para cezası uyguluyoruz. Tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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