Karadeniz’de son haftalarda etkili olan fırtına balık tezgahlarını da vurdu.

Balıkçıların şiddetli rüzgar yüzünden tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle tezgahlar neredeyse boş kaldı, balık fiyatları da arttı.

[Fotoğraf: DHA]

Balıkçılar, ek tedbirlerle avı yeniden başlayan Karadeniz’in incisi hamside, sürülerinin daha soğuk olan Rusya’ya yöneldiğini söyledi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlmasında da hizmet veren balıkçı tezgahlarında; barbunun kilosu 40-45, mezgit 35-40, hamsi 25-30, tirsi 25, deniz levreği 150, çipura 40-50 ve somon da 35 liradan satışa sunuluyor.

[Fotoğraf: DHA]