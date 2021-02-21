Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 16:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tezgahlarda balık azaldı, fiyatlar arttı
[Fotoğraf: DHA]
Karadeniz’de son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamayınca tezgahlarda balık çeşitleri azaldı. Tezgahlarda hamsi 25-30, mezgit 35-40 lira fiyatları arasında satışa sunuluyor.
Karadeniz’de son haftalarda etkili olan fırtına balık tezgahlarını da vurdu.
Balıkçıların şiddetli rüzgar yüzünden tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle tezgahlar neredeyse boş kaldı, balık fiyatları da arttı.
[Fotoğraf: DHA]
Balıkçılar, ek tedbirlerle avı yeniden başlayan Karadeniz’in incisi hamside, sürülerinin daha soğuk olan Rusya’ya yöneldiğini söyledi.
Kentte sokağa çıkma kısıtlmasında da hizmet veren balıkçı tezgahlarında; barbunun kilosu 40-45, mezgit 35-40, hamsi 25-30, tirsi 25, deniz levreği 150, çipura 40-50 ve somon da 35 liradan satışa sunuluyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Balıkçılık Fırtına Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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