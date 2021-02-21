Mehmetçik’in keskin burunlu yardımcıları: Tatya ve Hızar
İz takip ve bomba arama köpekleri, Erzincan’da yürütülen terör operasyonlarında Mehmetçik’in en büyük yardımcısı. Köpekler, keskin burunları sayesinde güvenlik güçlerini tuzaklardan koruyor.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, zorlu coğrafyaya ve dondurucu soğuklara rağmen terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor.
Karla kaplı Munzur ve Mercan dağlarında operasyonları sürdüren güvenlik güçlerinin en büyük yardımcıları ise bomba arama köpeği Tatya ile iz takip köpeği Hızar.
Her zaman göreve hazırlar
11 yaşındaki iz takip köpeği Hızar, 2014 yılı itibarıyla terör unsurlarını ve kaybolan kişileri bulma amacıyla görev yapıyor. Hızar, şu ana kadar kaybolan 5 kişinin bulunmasına katkı sağladı.
En kritik görevlerde yer alan bomba arama köpeği Tatya ise, hem ev ve araç aramalarında hem de el yapımı patlayıcı düzeneklerini aramada komandoların en büyük destekçisi.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığındaki (JAKEM) eğitimlerinden sonra birliklere sevk edilen köpeklerin her birinin kendi sorumlusu bulunuyor.
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