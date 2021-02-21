Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, zorlu coğrafyaya ve dondurucu soğuklara rağmen terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor.

Karla kaplı Munzur ve Mercan dağlarında operasyonları sürdüren güvenlik güçlerinin en büyük yardımcıları ise bomba arama köpeği Tatya ile iz takip köpeği Hızar.

[Fotoğraf: AA]

Her zaman göreve hazırlar

11 yaşındaki iz takip köpeği Hızar, 2014 yılı itibarıyla terör unsurlarını ve kaybolan kişileri bulma amacıyla görev yapıyor. Hızar, şu ana kadar kaybolan 5 kişinin bulunmasına katkı sağladı.

En kritik görevlerde yer alan bomba arama köpeği Tatya ise, hem ev ve araç aramalarında hem de el yapımı patlayıcı düzeneklerini aramada komandoların en büyük destekçisi.

[Fotoğraf: AA]

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığındaki (JAKEM) eğitimlerinden sonra birliklere sevk edilen köpeklerin her birinin kendi sorumlusu bulunuyor.