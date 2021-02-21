Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 15:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tarihi geçmiş 70 kilo tavuk eti imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Tuzla’da zabıta ekipleri, bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk etine el koydu. İşletmeye para cezası kesildi, etler de imha edildi.
Tuzla Orhanlı Mahallesi’nde bulunan bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tesise baskın düzenledi.
Yapılan baskında yemek yapılmak için hazır tutulan yaklaşık 70 kilogramlık tavuk etine el konuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, ele geçirilen tavuklar ise imha edildi.
İşletmeler denetlendi
Öte yandan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denetlendi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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