17 saat enkaz altında kaldı, Türkiye’yi gözyaşlarına boğan sözleriyle ile hafızalara kazındı.

4 haftalık fizyoterapi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı.

İnci Okan'dan kahramanlara sürpriz

İnci Okan İzmir depreminin simge isimlerinden biri oldu. Onun enkazdan kurtarılma sürecinde, UMKE ve AFAD ekipleri büyük rol oynadı.

Okan yeniden hayata tutunduğu o anları unutmadı. AFAD ve UMKE görevlileri için bir sürpriz hazırladı.

Duygusal anlar yaşandı

İzmir depreminin mucize ismi, TRT Belgesel'de yayınlanan "Şefin Özel Konuğu" programında kahramanlarıyla buluştu.

Buluşmada duygusal anlar yaşandı. Program sunucusu Ramazan Bingöl de gözyaşlarını tutamadı.

İnci Okan tedavi gördüğü hastanede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile enkazdan kurtarılmasında önemli rol üstlenen kahramanlarını ağırlamıştı.

Hem yemek hem müzik ziyafeti

O zaman verdiği "ayağa kalkıp size yeniden keman çalacağım" sözünü bu yemekte tuttu.

İnci Okan, programın izleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti verecek. İzmir’in harika lezzetleri de sofrada yerini alacak.

"Şefin Özel Konuğu", yeni bölümüyle bu akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

