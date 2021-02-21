Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tır devrildi, yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu Pehlivanköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Atık karton yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğanca köyü yakınlarında devrildi.
Kaza nedeniyle, Pehlivanköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol araç trafiğine kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Tırın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol trafiğe açıldı.
Son Haberler
- 13:56
- 13:54
- 13:54
- 13:51
- 13:29
Sıradaki Haber
Tunceli’de terörle mücadele devam ediyor: 4 yıldır örgüte katılım yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz