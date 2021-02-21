Çağlayan'da akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen Cengiz Yeniaras, belediye tarafından geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi.

Yeniaras, sabah saatlerinde kaçmak için birinci katın penceresinden aşağıya atladı.

O sırada yoldan geçen Yusuf İşgören'in üzerine düştü.

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavinin ardından taburcu edildi.