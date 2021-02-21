Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 13:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pencereden atladı, yoldan geçen adamın üstüne düştü
İstanbul'da otelin penceresinden atlayan akli dengesi bozuk bir kişi, yoldan geçen bir kişinin üzerine düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Çağlayan'da akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen Cengiz Yeniaras, belediye tarafından geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi.
Yeniaras, sabah saatlerinde kaçmak için birinci katın penceresinden aşağıya atladı.
O sırada yoldan geçen Yusuf İşgören'in üzerine düştü.
Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: İstanbul
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