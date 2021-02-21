Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnaklı çocukların polislerle kartopu eğlencesi
Kartopu oynayan Şırnaklı çocuklar, görev başındaki polislerin de oyuna dahil olmasıyla keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklar, polislerle oyun oynayıp doyasıya eğlendi.
Sayı üstünlüğüne sahip çocukların atışları karşısında polisler daha fazla direnemedi ve pes etti.
Ekip otosundan "iyi eğlenceler çocuklar" diyerek bölgeden ayrılan polisler, görevlerine kaldığı yerden devam etti.
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