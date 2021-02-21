Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından, yakın koruma görevi için yetiştirilen polislerin nefes kesen tatbikat görüntülerini "Siyah gözlükleri ve karizmatik duruşlarıyla koruma polisleri nasıl yetiştiriliyor?“ notuyla paylaştı.

Siyah gözlükleri ve karizmatik duruşlarıyla koruma polisleri nasıl yetiştiriliyor? @korumadb pic.twitter.com/1J4ZJQksPy — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 19, 2021

15 Kasım 2019 tarihinde kurulan EGM Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı Koruma Eğitim Akademisi, 10 Ağustos 2020’de faaliyete başladı.

Toplam 1000 koruma personelinin eğitildiği akademide, 520 korumanın eğitimi ise sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

81 ilde göreve başlıyorlar

Belli kriterlere göre seçilen adaylar, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Şehir Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kampüsünde eğitiliyor.

Görgü kurallarından ilk yardıma, istihbarattan atışa kadar birçok farklı alandaki eğitimi başarıyla tamamlayanlar, İçişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı 81 ildeki valilik, emniyeti jandarma ve diğer kurumlarda göreve başlıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Dünyada birkaç örneği var

Yakın koruma görevinin önemine dikkat çeken EGM Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Fikret İşgören, 130 eğitmenle geniş kapsamlı eğitimlerin verildiğini söyledi:

“Şu anda emniyet personelimizden 470 arkadaşımız ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden 50 arkadaşımız olmak üzere toplam 520 kursiyerimizi pandemi tedbirleri çerçevesinde sıfır vakayla burada eğitiyoruz. 130 eğitmenimizle 49 farklı konuda, yani koruma alanında ne varsa onlara ilişkin eğitimler veriyoruz.”

Dünya standartları üzerinde kaliteye sahip olan ve dünyada birkaç ülkede örneği olan eğitimlerden mezun olmak için başarılı olmak şart.