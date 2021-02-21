Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakıma muhtaç yaşlıların yüzü "Evim Dünyalara Bedel" projesiyle gülüyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların yüzünü "Evim Dünyalara Bedel" projesiyle güldürüyor. Yaşlıların evi temizleniyor, tamiratları yapılıyor, kişisel bakımları gerçekleştiriliyor, psikolojik destek de veriliyor.
Onlar yaşlıların adeta iyilik melekleri..
Yaşlılar onların yolunu gözlüyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstündeki bakıma muhtaç kişilere "Evim Dünyalara Bedel" projesiyle sahip çıkıyor.
Hem evdeki temizlik ve tamirat işleri, hem de yaşlıların sağlık kontrolleri ve kişisel bakımları yapılıyor.
Ekipteki psikologlar da psikoterapi hizmeti veriyor.
Hizmetten çok memnun olduklarını söyleyen yaşlılar, koronavirüs ve tedbirler hakkında da bilgilendiriliyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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