Onlar yaşlıların adeta iyilik melekleri..

Yaşlılar onların yolunu gözlüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstündeki bakıma muhtaç kişilere "Evim Dünyalara Bedel" projesiyle sahip çıkıyor.

Hem evdeki temizlik ve tamirat işleri, hem de yaşlıların sağlık kontrolleri ve kişisel bakımları yapılıyor.

Ekipteki psikologlar da psikoterapi hizmeti veriyor.

Hizmetten çok memnun olduklarını söyleyen yaşlılar, koronavirüs ve tedbirler hakkında da bilgilendiriliyor.