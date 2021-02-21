Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 13:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta tüp patladı, duvar yıkıldı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde bir evde tüp patladı. Patlama sonucu yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Dün gece Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir-Melek Şahin çiftinin yaşadığı evde sobadan çıkan yangın mutfak tüpüne sıçradı.
Tüpün patlaması ile yıkılan duvarın altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: İHA]
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yaşlı çiftin enkaz altından çıkarılan cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
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