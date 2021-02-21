Beyne giden kan akışının azalması veya kesintiye uğraması halinde gerçekleşen “inme” nedeniyle her 14 dakikada bir hasta hayatını kaybediyor.

Ölümle sonuçlanmasa bile inme geçiren hastalarda geçici ve kalıcı hasarlar oluşuyor.

Erken müdahale hayat kurtarıyor

Yılda ortalama 750 bin hasta inme geçirirken, erken müdahalenin hayat kurtarmadaki etkisi büyük.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi’ndeki erken müdahale sayesinde hastaların yüzde 80’i sağlığına kavuşuyor.

İnmede ilk 6 saat önemli

Tedavide ilk 6 saatin öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Şehir Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, öncesinde herhangi bir belirti vermeyen hastalığın tedavisi ile ilgili şunları söyledi:

“Özellikle damar tıkanıklığı olan inme hastalarında ilk 6 saat içerisinde hastalar inme merkezlerine taşınarak toplardamardan pıhtı eritici tedavi veriliyor. Buna cevap verilmezse, aynı kalp anjiyosunda olduğu gibi kasıktan girilerek beyine kadar kateter denilen sistemlerle ilerlenip beyindeki pıhtı ya eritilerek ya emilerek ya da özel pıhtı çekici sistemlerle alınarak hastaların beyin damarları açılıyor ve hastaların tamamen sağlığına kavuşması sağlanıyor.”

Haber: Fatma Er

Kamera: Çağlar Öztürk