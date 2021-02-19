Ciltte kaşıntı, döküntü, kızarıklık… Bu belirtiler uyuzun habercisi olabilir.

Soğuk havaya koronavirüs riski eklenince evde geçen zaman arttı. Üstelik belirtiler başladığında birçok kişi de hastaneye başvurmaya çekindi. Uyuz vakaları hızla katlandı.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, pandemiden sonra kliniğe başvuran vakalarda 2 buçuk kat artış tespit ettiklerini söyledi.

Uyuz hastalığı nasıl bulaşır?

Prof. Küçük, kalabalık ortamlarda çok kolay yayılabildiğine dikkati çekerek, “Uyuz hastalığını yapan bir parazit aslında bir akar. Bu yakın temasla bulaşan bir hastalık. Bazen ortak kullanılan eşyalarla da bazen de nevresim, havlular gibi ortak eşyalarla bulaşabiliyor” şeklinde konuştu.

Sıcakla ortaya çıkan kaşıntı en önemli belirtisi

Kaşıntı en önemli belirti ancak her kaşıntı hastalığın habercisi değil.

Prof. Küçük, gece kaşıntısının bu hastalıkta çok tipik olduğunu söyleyerek, “Sıcakla ortaya çıkan kaşıntı uyuzun en önemli belirtisidir. Aile bireylerinde benzer şekilde kaşıntının olması uyarıcıdır” dedi.

Belirtiler fark edildiğinde doktora başvurmak önemli.

Uyuzdan korunmak için alınabilecek en büyük önlem ise hijyen.