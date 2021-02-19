Hastalığı atlatanlardan alınan plazmalar koronavirüs tedavisinde kullanılıyor.

Uzmanlar, yapılacak plazma bağışının bulaşma hızı daha yüksek olan mutasyonlu virüse karşı da etkili olduğunu söylüyor.

İlk 72 saatte verilen plazma önemli

Mutasyonlu virüsün yayılması durumunda plazmalarının tedavide kullanılabileceğini söyleyen İnönü Üniversitesi Kök Hücre ve Aferez Ünite Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, ilk 72 saatte verilen yüksek antikorlu plazmanın ölüm oranını azalttığını açıkladı.

“Süper donör”lerden alınan plazma daha etkili

Hastalığı atlatan kişinin plazması, ilerleyen dönemlerde aşı olması halinde daha etkili olacak.

Vücutlarındaki antikorun 50 ila bin kat artması nedeniyle, enfeksiyonu geçiren ve aynı zamanda aşı olanlar “süper donör” olarak adlandırılıyor. Süper donörlerden alınan plazma ile ölümlerin önüne geçilecek.

Bağış için Türk Kızılay’dan randevu almak gerekiyor

Sırası gelenler aşı yaptırdıktan sonra plazma bağışında bulunabilecek.

Plazma bağışında bulunmak isteyen gönüllülerin Türk Kızılay’dan randevu almaları gerekiyor.